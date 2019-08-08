Грузинская валюта продолжает обесцениваться

ТБИЛИСИ, 8 августа. /ТАСС/. Национальный банк Грузии в четверг установил официальный обменный курс национальной валюты на уровне 2,94 лари за $1. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Таким образом, валюта страны после недолгой стабилизации вновь стала обесцениваться.

Лари с начала года до мая колебался в районе 2,67-2,70 лари за $1. Позже он стал обесцениваться и 10 июля в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 лари за $1. После некоторой стабилизации лари продолжил падение: уже 25 июля лари торговался на отметке 2,93 за $1, 30 июля достиг 2,95 за $1, а через день - 2,97. С начала года до 30 июля лари обесценился на 10% по отношению к доллару.

В тот же день, когда валюта достигла максимальной точки обесценивания, Нацбанк провел финансовые интервенции для поддержания стабильности валюты и продал на аукционе $32,8 млн. Это позволило лари начать укрепление и дойти до отметки 2,88-2,89 за $1. Однако вскоре грузинская валюта вновь пошла на спад. Во вторник Нацбанк установил курс 2,93 лари за $1. В среду валюта оставалась на прежней отметке, однако к четвергу вновь пошла на спад.

Падение валюты уже сказалось на стоимости продуктов. Председатель Ассоциации производителей молочных продуктов республики Кахабер Кониашвили в четверг сообщил, что цена на молочные изделия в грузинских сетевых магазинах в среднем повысилась на 10%.