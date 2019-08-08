Власти Петербурга планируют возмещать компаниям половину затрат на промышленный дизайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2020 году ввести новый вид поддержки компаниям, деятельность которых связана с промышленным дизайном. Об этом ТАСС сообщил в четверг вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"Это новый вид поддержки, который мы планируем предоставлять после внесения изменений в госпрограмму "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге". В 2020 году через субсидию планируется возмещать половину от общей суммы документально подтвержденных затрат организаций, деятельность которых связана с промышленным дизайном. Мы предполагаем, что на эти цели в 2020 году выделим 2 млн рублей. При этом сумма на одну организацию не может превышать 400 тыс. рублей", - сказал он.

Елин добавил, что по итогам 2020 года власти планируют более детально оценить востребованность этого вида поддержки и запрашиваемые объемы. "На основании этих данных примем решение о дальнейших действиях", - отметил он.

Как пояснил ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин, промышленный дизайн - это неотъемлемая часть производства товара, которая неразрывно связана с его клиентоориентированностью и, в конечном итоге, с успешной продажей. По его словам, в настоящее время промышленная продукция городских предприятий по большей части уступает с точки зрения дизайна и удобства для конечного потребителя зарубежным аналогам.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак отметил эффективность мер поддержки промышленности в Петербурге. Петербуржская промышленность занимает 11% в промышленном производстве всей России, она растет темпами, вдвое опережающими темпы роста промышленного производства в стране. Для поддержки промышленности в Петербурге применяются субсидии на развитие производств, их инновационную деятельность и экспорт, льготы при создании высокооплачиваемых рабочих мест, налоговые льготы.