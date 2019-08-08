РЖД приобретут более 500 тыс. т рельсов во II полугодии 2019 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют закупить более 500 тыс. т рельсовой продукции во втором полугодии 2019 года, говорится в пресс-релизе холдинга.

В первом полугодии РЖД приобрели 470,2 тыс. т рельсов у российских производителей. Предприятия Evraz поставили 397,7 тыс. т продукции, "Мечел" - 72,5 тыс. т. Новые рельсы применяются как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей.

"Для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 м", - отмечается в сообщении.

Всего в 2019 году холдинг приобретет более 1 млн т рельсов, из них до 790 тыс. т производства Evraz и 238 тыс. т - компании "Мечел".

В 2018 году РЖД закупили 985,5 тыс. т рельсовой продукции у тех же поставщиков, в том числе 519,1 тыс. т термоупрочненных рельсов.