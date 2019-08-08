Реконструкция двух путепроводов на трассе "Нарва" возобновится в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Компания "Пилон" в конце августа возобновит прерванную из-за финансовых трудностей реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов, расположенных на автомобильной дороге "Нарва" в Красносельском районе Петербурга. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов во время объезда Красносельского района.

"Лиговская и Гореловская развязки будут строиться, в конце августа выйдут рабочие, и мы планируем, что на следующий год, наконец, сделаем Гореловский путепровод и 2021 год - введем Лиговский [путепровод]", - сказал Беглов, потребовав от ЗАО "Пилон" ликвидировать отставания по срокам "в самое ближайшее время".

Финансовые трудности заставили генерального подрядчика приостановить реконструкцию путепроводов в мае.

"Пилон" на сегодняшний день действительно находится в сложной финансовой ситуации. <…> Тем не менее у нас нет другой такой компании, которая бы имела такие компетенции по путепроводам, по мостостроению, особенно что касается реконструкции разводных мостов. <…> Для нас эта компания очень ценная, у нее серьезные компетенции", - подчеркнул Беглов, добавив, что город заинтересован в сохранении компании.

Лиговский двухполосный путепровод расположен на четвертом километре автомагистрали "Нарва" в районе железнодорожной станции Лигово в Красносельском и Кировском районах Петербурга. После реконструкции, завершение которой запланировано на конец 2021 года, путепровод будет адаптирован под требования дорог первой категории, количество полос будет увеличено с четырех до шести. Степень готовности объекта - 7%.

Гореловский путепровод расположен в Красносельском районе Петербурга на 11-м км автодороги "Нарва" и пересекает два главных пути железной дороги Санкт-Петербург - Красное Село. После реконструкции количество полос увеличится с двух до шести, степень готовности объекта - 65%. В августе 2018 года завершился первый этап реконструкции Гореловского путепровода, и движение автотранспорта было переключено на построенный путепровод.