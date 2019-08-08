Титов предложил нарушить монополию на поставки продуктов питания в СИЗО

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов предложил нарушить монополию на поставки продуктов питания в следственные изоляторы, сообщила ТАСС пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Титов посетил СИЗО-6 в Москве после коллективного обращения 20 женщин-предпринимателей, которых подозревают в мошенничестве. Отмечается, что некоторые из них находятся там больше двух лет, в то время как их вина не доказана, при этом со стороны следствия, по их словам, им поступали предложения "решить вопрос за деньги". Титов заявил, что эта ситуация ставит под сомнение законность пребывания этих женщин в СИЗО и в целом принципы уголовного правоприменения в России. Омбудсмен также затронул тему качества продуктов питания в следственных изоляторах.

"Несколько лет назад каждое СИЗО самостоятельно отвечало за свой буфет и магазин. Но затем было принято решение все поставки сосредоточить в одних руках, монополизировать их в рамках одного ФГУП "Калужское". В результате идут постоянные жалобы на некачественную продукцию. Вот в СИЗО-6, судя по жалобам, завозят подгнившую морковку по 74 рубля, а ведь насколько полезнее было бы дать малому бизнесу, подмосковным фермерам возможность завозить туда свою продукцию, оперативно реагировать на заказы по интернету", - приводятся в сообщении слова Титова.

Он также сообщил, что обратится к руководству ФСИН с просьбой изменить порядок учета времени свиданий подследственных с адвокатами.