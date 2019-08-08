Объем производства тихих вин в Крыму за пять лет вырос в три раза

ЯЛТА, 8 августа. /ТАСС/. Производство тихих вин в Крыму в сравнении с 2014 годом выросло в три раза, сейчас предприятия региона могут разливать до 50 млн декалитров вина в год, сообщил в четверг журналистам заместитель министра сельского хозяйства Республики Сергей Петелин.

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"Винодельческая отрасль [Крыма] может перерабатывать до 300 тыс. тонн винограда. И 36 млн декалитров для единовременного хранения, и по линии розлива - это порядка 50 млн декалитров мы можем производить вина. Мы видим стремительный рост производства тихих вин. По сравнению с 2014 годом у нас в три раза выросло производство тихих вин", - сказал Петелин.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили ТАСС, что государственная поддержка виноградарства Крыму и Севастополе увеличилась в 2019 году в 2,5 раза и составила 800 млн рублей. В республике за счет субсидий в этом году планируют заложить до 880 га виноградников.

За пять лет региону в качестве господдержки выделили 1,2 млрд рублей на субсидии для винодельческой отрасли, уточнил Петелин. "Ежегодно мы видим рост суммы. Если мы начинали с 78 млн [рублей], то в этом году мы уже получили 614 млн [рублей] на субсидии", - сказал он.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей сообщили, что производство тихих вин в России за первое полугодие 2019 года выросло на 4,6%.