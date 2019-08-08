ФТС проработает действия при обнаружении у физлиц неподтвержденных документами $100 тыс.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) разрабатывает порядок действий с задекларированными наличными деньгами на сумму более $100 тыс., происхождение которых не подтверждено документально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС.

"Порядок совершения должностными лицами таможенных органов действий с наличными денежными средствами, в отношении которых у физического лица отсутствуют документы о происхождении, в настоящее время прорабатывается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, физлиц, пересекающих границу Евразийского экономического союза, обяжут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более $100 тыс. Такое решение Коллегия ЕЭК приняла на заседании 6 августа. Решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии.

В ФТС отметили, что подтверждать происхождение наличных денег могут банковские или иные документы, в зависимости от правовых форм сделок (в соответствии с гражданским законодательством), предметом которых являлись такие денежные средства.

Отмечается, что в случае непредставления подтверждающих документов таможенная декларация не принимается, а денежные средства в соответствии с правом ЕАЭС и таможенным законодательством России перемещению через таможенную границу ЕАЭС не подлежат.

Как ранее поясняли ТАСС в пресс-службе ФТС, данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), направленной на создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

При этом, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает $10 тыс.