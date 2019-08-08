Египет и Китай стали основными импортерами электротехники из Москвы в 2019 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Основными рынками сбыта произведенной в Москве электротехники в первые пять месяцев 2019 года стали Египет, Китай и страны СНГ, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Объем экспорта электротехники из Москвы в январе-мае 2019 года составил $587,7 млн. Основными рынками сбыта стали страны СНГ, Египет и Китай", - процитировали в пресс-службе главу департамента Александра Прохорова.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, один из столичных производителей - компания "Вартон" - выиграл тендер на поставку тестовой партии инновационных светодиодных светильников для сети медицинских клиник Баварии. По результатам тестовой поставки будет принято решение о тиражировании светотехнических решений на всю сеть медицинских муниципальных клиник в Мюнхене.

"Данный пример показывает, что молодая московская компания может составить серьезную конкуренцию гигантам индустрии, предлагая сертифицированную продукцию европейского качества. Мы будем и дальше развивать форматы "одного окна" и "навигатора" для промышленных экспортно ориентированных предприятий, как с точки зрения решения текущих проблем, так и мер поддержки, которые им необходимы", - добавил Прохоров.

Группа компаний "Вартон" основана в 2008 году, разрабатывает и производит в России широкий ассортимент светодиодных светильников с использованием компонентов ведущих мировых производителей. Светодиодные светильники под торговой маркой Varton сегодня реализуются в странах СНГ, Таможенного cоюза и Балтии, а также Центральной и Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.