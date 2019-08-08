В Чечне раньше срока завершают работы по "дорожному" нацпроекту, намеченные на 2019 год

ГРОЗНЫЙ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Чечни, которую ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал в числе отстающих в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершают с опережением сроков все работы по объемам, намеченным на 2019 год, сообщил ТАСС замминистра автомобильных дорог Мовсар Исабаев.

"На всех региональных объектах, включенных в нацпроект, работы по укладке верхних слоев дорожного полотна завершены, сейчас ведутся работы по устройству обочин. К концу августа мы собираемся закончить все планируемые работы по ремонту региональных дорог - это объем работы на 2019 год. Дело в том, что пока не будет кассового исполнения, федеральный центр не может видеть на каком этапе наша работа, а мы еще не приняли отчет, после приемки работ будет осуществлена оплата подрядчику", - сказал Исабаев.

По его словам, общая протяженность участков региональных объектов по нацпроекту составляет 23 км.

"Из них три участка находятся на автодороге Ищерская - Грозный и еще один участок на дороге Грозный - Ведено на границе с Дагестаном. По Грозненской агломерации из 49 участков, включенных в национальный проект, работы ведутся на 20. В Грозном протяженность улиц, вошедших в программу, составляет 44,4 км, а в Аргуне - 12,2 км", - добавил замминистра.

Нацпроект

"Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии

С 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.