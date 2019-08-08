Курс доллара на Мосбирже по итогам дня снизился до 65,145 рубля

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 18:51 мск снизился на 0,29% - до 65,145 рубля, курс евро - на 0,21%, до 73,03 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,81%- до 2696,69 пункта, индекс РТС - на 1,47%, до 1303,8 пункта, следует из данных торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,16% - до $57,43 за баррель.

В четверг российскому рынку акций удалось показать положительную динамику за счет "оттепели" на внешних площадках, позитивными оказались данные по торговому балансу Китая, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Однако давление сохраняется - любая эскалация торгового противостояния между США и Китаем и очередное снижение нефти могут быстро увести отечественные котировки в красную зону, подчеркивает он.

"БКС Премьер" ожидает, что индекс Мосбиржи в пятницу, 9 августа, сохранится на уровне выше 2700 пунктов, а курс доллара останется в диапазоне 64,9-65,7 рубля. Аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин считает целевым уровнем закрытия по индексу Мосбиржи 2690-2745 пунктов, а пару "доллар/рубль" ожидает в коридоре 65,1-66,35.