Мониторинг ОПЕК+ обсудит рекомендации по стабилизации рынка нефти в сентябре

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 12 сентября в Абу-Даби выработает рекомендации по стабилизации рынка нефти в условиях резкого падения цен, следует из Twitter министра энергетики ОАЭ, действующего президента конференции ОПЕК Сухейля Мазруи.

По его словам, министры на заседании комитета рассмотрят текущую ситуацию на рынке и "выработают рекомендации по поддержанию баланса и стабильности на рынке".

Ранее цена нефти Brent опустилась ниже $58 за баррель, хотя еще 5 августа находилась на уровне $62 за баррель. Котировки падают на фоне обострения торговых споров между США и Китаем. Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в манипулировании курсом юаня.

По словам Мазруи, фундаментально рынок нефти находится в хорошем состоянии, запасы снижаются, а спрос растет здоровыми темпами.

Страны ОПЕК+, в состав которого входят 24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия, согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

В состав мониторингового комитета входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Ирак, Алжир и Казахстан. Комитет собирается раз в 2-3 месяца, подводит текущие итоги исполнения сделки, а также наделен функцией вынесения рекомендаций всем странам альянса по политике в области добычи нефти.