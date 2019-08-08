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Медведев: главы правительств стран ЕАЭС обсудят пошлины и маркировку товаров

По словам премьера РФ, ценным в формате межправительственного совета является то, что любая страна выносит на рассмотрение волнующий ее вопрос, который сразу рассматривается на уровне правительства

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 8 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят 9 августа на заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) такие актуальные вопросы, как пошлины и маркировка товаров. Об этом сообщил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Собираются главы правительств, рассматриваются все насущные, важнейшие вопросы нашего большого евразийского проекта. Там и вопросы, связанные с пошлинами, вопросы, связанные с маркировкой, и ряд других, в том числе внесенных по инициативе различных сторон", - сказал российский премьер.

По словам Медведева, ценность формата межправительственного совета заключается в том, что любая сторона выносит на рассмотрение вопрос, который имеет очевидное экономическое и социальное звучание в конкретной стране, и на уровне правительства этот вопрос сразу же рассматривается. "Я уверен, завтра (в пятницу) должны быть серьёзные, полноценные обсуждения", - отметил глава кабмина РФ.

В повестке встречи глав правительств стран ЕАЭС - актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования. Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе заседания планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза, Протокол о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить Концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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