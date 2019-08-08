Глава Минстроя России обсудит в Японии умные городские технологии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев планирует обсудить умные городские технологии в ходе рабочей поездки в Японию 14 августа. Об этом глава ведомства рассказал журналистам в четверг.

"В рамках российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды Минстрой ведет пилотные проекты, связанные с направлением "Умный город". В них участвуют Воронеж и Владивосток", - отметил Якушев.

Министр добавил, что в Воронеже успешно реализован проект "Борьба с дорожными заторами (умные светофоры)". По его мнению, на воронежский опыт должны обратить внимание и другие регионы.

Представители российских регионов также примут участие в обсуждениях. Кроме того, по словам министра, в Японии состоятся двусторонние встречи на уровне представителей министерств, которые ведут направления по развитию городской среды.

Ранее сегодня Якушев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии Кодзуки Тоёхиса. Они обсудили сотрудничество стран по формированию комфортной городской среды и развитию жилищного строительства.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.