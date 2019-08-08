Тверская область и Марий Эл подписали соглашения с "Льняным союзом"

ТАСС, 8 августа. Тверская область и Республика Марий Эл подписали соглашения с межрегиональным общественным фондом "Льняной союз" о развитии льноводства. Документы были подписаны в Твери на Дне льняного поля, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Тверской области.

"Взаимодействие по развитию льноводства закрепили правительство Тверской области и межрегиональный общественный фонд "Льняной Союз". Также было подписано соглашение о сотрудничестве между "Льняным союзом" и правительством Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.

Согласно подписанным документам, стороны будут совместно развивать производственную и научную базы по выращиванию и переработке льна. По данным правительства Тверской области, лен в 2018 году включили в перечень субсидируемых культур. В частности, регион выплачивает 10 тыс. рублей несвязной поддержки на 1 га. Кроме того, местные власти возмещают затраты на произведенное и реализованное льноволокно.