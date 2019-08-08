Пользователи сообщают о сбоях в работе Avito

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Проблемы в работе онлайн-агрегатора объявлений Avito наблюдаются в четверг вечером по всей России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе Avito стали появляться после 21:00 мск.

Пользователи сервиса жалуются на сбои в работе сайта (49%), а также на трудности при входе в аккаунт (50%).

Проблемы в работе Avito наблюдаются по всей России. Больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.