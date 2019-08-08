В Минсельхозе сообщили об увеличении на треть посевной площади льна в России к 2025 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Посевная площадь льна-долгунца к 2025 году увеличится на 25% по сравнению с 2018 годом, до 60 тыс. га, сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на Дне льняного поля в Твери.

В 2018 году льном-долгунцом было засеяно 44,5 тыс. га, отметили в пресс-службе министерства. Валовой сбор волокна превышает 36 тыс. тонн при урожайности в 8,7 ц/га.

"В рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства к 2025 году посевная площадь льна должна увеличиться почти до 60 тыс. га, что на треть больше, чем в настоящее время. Это позволит нам нарастить валовой сбор более чем на 40% и достичь показателя в 52,6 тыс. тонн в год. Ключевой точкой роста должен стать ввод в оборот неиспользуемой пашни", - сказал Хатуов.

В 2019 году лен растет на 50,6 тыс. га в Татарстане и Марий Эл, а так же в Брянской, Тверской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областях. Расширению посевных способствуют субсидирование капитальных затрат на создание заводов по первичной переработке, льготное кредитование. Сообщается, что Минсельхоз готовит дополнительные меры государственной поддержки для стимулирования производства льна.