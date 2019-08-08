WSJ: американские экономисты считают, что США и КНР вступили в стадию торговой войны

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Американские экономисты считают, что разногласия между США и Китаем обострились настолько, что их можно охарактеризовать термином "торговая война". Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Издание приводит результаты ежемесячного опроса американских экспертов в области экономики. 87% респондентов отметили, что охарактеризовали бы отношения между Вашингтоном и Пекином как "торговую войну".

В аналогичном опросе, проведенном год назад, указывает издание, эксперты разделились во мнении относительно подходящего определения. 50% из них уже тогда готовы были признать вступление двух стран в торговую войну, однако столько же придерживались более осторожных высказываний, характеризуя сложившуюся ситуацию как "торговый спор", "торговую напряженность", "торговую битву" или "торговую стычку".

"К сожалению, сейчас этот термин ("торговая война" - прим. ТАСС) приемлем, - приводит издание слова старшего экономиста финансовой компании Ameriprise Financial Services Расселла Прайса. - Прежде мы придерживались термина "торговый спор". Редакция The Wall Street Journal со своей стороны подчеркивает, что до недавнего времени избегала слова "война" в определении отношений между КНР и Соединенными Штатами, однако отныне "считает [этот термин] подходящим, учитывая серьезность разногласий".

Эскалация напряженности между КНР и США

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага хозяин Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

В понедельник Народный банк Китая (центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов до отметки 6,9225 юаня за доллар, после чего Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ".

ЦБ КНР во вторник в своем заявлении сообщил, что решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованно и, что "такие односторонние действия не только нанесут серьезный ущерб международному финансовому порядку, приведут к волнениям на финансовом рынке, но и значительно затруднят восстановление мировой экономики и глобальной торговли".

В четверг курс юаня впервые с 2008 года пробил психологическую отметку в 7,0, составив 7,0039 за доллар. Власти КНР утверждают, что Пекин не намерен прибегать к девальвации национальной валюты в качестве инструмента ведения торговой войны.