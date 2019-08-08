Власти Петербурга разорвали 16 контрактов с недобросовестными застройщиками соцобъектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга разорвали в 2019 году 16 контрактов с недобросовестными застройщиками, срывающими сроки сдачи социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг вечером в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Ранее врио губернатора рассказал о намерении в августе расторгнуть договор с компанией "Капитал стройиндустрия", которая сорвала сроки реконструкции гимназии №406 в Пушкине. Первоначально объект планировалось сдать в декабре 2018 года, позже сроки были перенесены на сентябрь 2019 года, однако текущая готовность одного корпуса объекта составляет 60%, второго - 20%, так что к 1 сентября школа открыта не будет.

"Еще 16 таких организаций, с которыми мы разорвали контракты. Когда нарушают сроки, тем более, когда есть деньги, наши городские деньги, обманывать жителей - это просто позор, безобразие. Я считаю, что такие строительные организации не должны быть на рынке Санкт-Петербурга", - сказал Беглов, уточнив, что компании вносятся в реестр недобросовестных подрядчиков, лишаясь тем самым права участия государственных контрактах.

Помимо разрыва контракта с компанией, сорвавшей строительство гимназии в Пушкине, власти Петербурга расторгли контракт с ООО "Корпорация В", сорвавшей сроки строительства школы искусств. Не справилась со строительством катка с искусственным льдом компания "ЭТС", строительство еще двух школ и реконструкция социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усть-Ижоре, за которые бралось ООО "ГРАНД", переданы другому исполнителю.