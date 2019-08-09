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Скорректированный чистый убыток "Русала" по МСФО в I полугодии составил $98 млн

Совет директоров "Русала" не рекомендовал выплачивать дивиденды за шесть месяцев года

ТАСС, 9 августа. Скорректированный чистый убыток алюминиевого холдинга "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июне 2019 года составил $98 млн против прибыли в $535 млн годом ранее. Это следует из сообщения компания, опубликованного в пятницу на Гонгонгской фондовой бирже.

Скорректированный показатель EBITDA "Русала" в отчетный период сократился на 53%, до $528 млн, что обусловлено снижением цен на алюминий, следует из отчета. Выручка компании сократилась на 5,3%, до $4,74 млрд, нормализованная чистая прибыль - на 38%, до $599 млн.

Совет директоров "Русала" не рекомендовал выплачивать дивиденды за шесть месяцев года, отмечается в отчете.

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