"Ъ": РЖД рассмотрят 23 августа вопрос проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Инвестиционный комитет "Российских железных дорог" (РЖД) рассмотрит на заседании 23 августа вопрос о проектировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на телеграмму холдинга.

Помимо этого, на заседание вынесены вопросы о реконструкции станций Чугун II и Казинка, финансировании "РЖД-Недвижимость", организации скоростного железнодорожного сообщения Самара-Тольятти, пишет газета.

Эксперты отмечают, что вынесение проекта на инвесткомитет монополии - необходимый шаг для начала проектно-изыскательных работ, которые могут занять до полутора лет, говорится в публикации.

О проекте ВСМ

В середине апреля 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Ранее обсуждалось строительство ВСМ Москва - Казань, и, по словам вице-премьера РФ Максима Акимова, проект не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно дороги до Санкт-Петербурга.

Предварительно строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценено в 1,5 трлн рублей, говорил журналистам Акимов.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в свою очередь, сообщал, что Минтранс рассмотрит возможность строительства в России разветвленной сети высокоскоростных магистралей, это позволит увеличить эффективность их эксплуатации за счет эффекта масштаба. Проектированием ВСМ занимаются РЖД.