Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,09 рубля

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,09 рубля.

Курс евро поднялся на 6 копеек и составил 72,79 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,15%, до уровня 2700,7 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,24% и достиг отметки 1306,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.