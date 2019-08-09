Акции "Русала" упали на Мосбирже на 7% на фоне неблагоприятной отчетности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи в пятницу подешевели на 6,94%, до 27,04 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки компании снижаются на фоне выхода финансовой отчетности "Русала". Согласно отчету, скорректированный чистый убыток "Русала" в первой половине текущего года составил 98 млн долларов против прибыли в 535 млн долларов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период сократился на 53%, до 528 млн долларов. Компания объяснила динамику показателей снижением мировых цен на алюминий.

Ранее акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже также отреагировали снижением на публикацию отчета.