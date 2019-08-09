Сбербанк подтвердил планы по партнерству с "Союзмультфильмом"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сбербанк может получить 80% акций ООО "Союзмультфильм". По данным РБК, Минкультуры, которому подчиняется "Союзмультфильм", и Минэкономразвития поддержали эту инициативу.

"Планы партнерства обсуждаются, это один из возможных вариантов развития проекта. Конкретные решения будут определены после разработки стратегии", - сказали в банке.

Сбербанк видит большой потенциал в сфере российской анимационной индустрии, добавили в банке. "Мы рады возможности поработать с "Союзмультфильмом" над созданием анимационного кластера, который позволит построить крупнейшую креативную платформу для производства медиа-контента мирового уровня. В свою очередь, Сбербанк развивает и насыщает полезным контентом свою экосистему. Партнерство с "Союзмультфильмом" позволит извлечь много синергий с другими нашими медийными бизнесами", - подчеркнули в Сбербанке.

При этом в банке не уточнили, войдет ли Сбербанк в капитал ООО "Союзмультфильм".

В новость были внесены изменения (10:56 мск) - добавлены подробности.