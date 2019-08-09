Объем кредитования населения банками вырос в КБР в I полугодии на 16%

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Объем кредитов, предоставленных населению банками в Кабардино-Балкарии (КБР) за первое полугодие 2019 года, составил 14 млрд рублей, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба отделения Национального банка КБР ЮГУ Банка России.

"Объем предоставленных населению Кабардино-Балкарской Республики банковских кредитов в первом полугодии текущего года составил 14,5 млрд рублей, что выше объема выдачи за первое полугодие 2018 года почти на 16%. Розничный кредитный портфель по данным на 1 июля 2019 года составил 44 млрд рублей. Он увеличился по отношению к аналогичной дате прошлого года более чем на 20%", - говорится в сообщении.

Как пояснил управляющий отделением НБ КБР Южного ГУ Банка России Анатолий Тхамоков, чьи слова приводятся в сообщении, рост кредитного портфеля в регионе происходит при повышении платежной дисциплины. "Доля просроченной задолженности на 1 июля 2019 года составила 6%, снизившись по сравнению с 1 июля 2018 года на 2,2 процентного пункта", - цитирует его пресс-служба.