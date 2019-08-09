Доля вкладов в банках РФ со сроком до полугода снизилась до уровня менее 30%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Доля вкладов, которые граждане размещают на срок от одного месяца до полугода, сократилась к концу II квартала 2019 г. до уровня ниже 30% от всех депозитов. Годом ранее этот показатель составлял 46,5%, говорится в материалах Банка России.

"Если в начале 2018 года 46,5% вкладов размещалось на срок от одного до шести месяцев, то к концу II квартала 2019 года эта доля опустилась ниже 30%. Спреды между ставками на разные сроки увеличились к концу II квартала с 0,99 п.п. до 1,1 п.п. на сроки более одного года по сравнению со сроками от одного до шести месяцев и с 0,13 до 0,39 п.п. на сроки от 6 до 12 месяцев к срокам от одного до шести месяцев", - отмечается в материалах.

При этом на конец II квартала 2019 года у системно значимых банков ставки были на 0,2 п.п. ниже, чем у банков, которые не относятся к этой категории.

В материалах ЦБ отмечается, что самые низкие проценты на вкладах сроком от одного до шести месяцев выплачиваются в дочерних иностранных банках. Так, иностранные "дочки", имеющие статус системно значимой кредитной организации, привлекают депозиты минимум на 1 п. п. дешевле остальных участников.