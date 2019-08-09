Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 16,6% в январе-июле

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Услугами скоростных поездов "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки в январе-июле 2019 года воспользовались 316,3 тыс. пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 16,6%, следует из сообщения РЖД.

В июле 2019 года перевезено 56,7 тыс. пассажиров (+13,3% к июлю 2018 года).

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами "Аллегро" перевезено 3,6 млн человек.

За 12 месяцев прошлого года услугами скоростных поездов "Аллегро" воспользовались 481,8 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2017 года.

