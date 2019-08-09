Орешкин: создание наднациональных компаний в рамках ЕАЭС возможно с 2021-2022 годы

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приступили к обсуждению создания режима наднациональных компаний, но появится они могут не ранее 2021-2022 годов. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

"Это новый механизм, который пока не существует, он требует очень детальной проработки. Будем работать, чтобы максимально приближать вопрос создания таких наднациональных компаний. Они могут быть абсолютно в разных сферах, но это не раньше 2021-2022 годов", - сказал Орешкин.

Главы правительств стран ЕАЭС сегодня на межправительственном совете обсудили вопрос создания режима наднациональных компаний.

По словам Орешкина, страны ЕАЭС проанализировали соответствующий опыт Евросоюза. Пока конкретные сферы, в которых могут быть созданы эти компании не определены, но они могут возникнут в любой сфере - производственной, сфере торговли и услуг. "В первую очередь, это будет касаться тех компаний, которые работают не на локальных рынках, а которые работают сразу на рынок всех пятерки или большинства стран. В данном случае получение такого статуса сделает им более комфортную работу на всех этих рынках, в рамках единого юридического лица", - сообщил Орешкин.