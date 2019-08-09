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Apple предлагает $1 млн за выявление уязвимостей в iPhone

Компания готова выплатить такой гонорар только за удаленный доступ к телефону, без каких-либо действий со стороны его владельца

Компания Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone. Как сообщает агентство Reuters, об этом компания заявила на прошедшей в Лас-Вегасе конференции Black Hat Security Conference. 

"Приз в размере $1 млн. будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона", - отмечает агенство. 

В Apple отметили, что предложение актуально для всех специалистов. Уязвимости будут искать и в программном обеспечении Mac и других системах. За эту работу компания также готова выплачивать гонорары, все будет зависеть от важности результатов.

Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным специалистам, которые искали уязвимости в ее телефонах и резервных облачных копиях. Самый большой гонорар от компании за такую работу составил $200 тыс.

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