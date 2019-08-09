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Правительство обновило состав совета директоров ГТЛК

В него вошли восемь человек вместо девяти

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в новом составе, в него вошли восемь человек вместо девяти. Об этом говорится в сообщении ГТЛК.

Совет директоров покинул Алексей Тайчер, который до июля 2019 года являлся советником генерального директора Российских железных дорог.

Остальные члены совета директоров сохранили свои места. Это вице-премьер Максим Акимов, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, председатель совета директоров акционерного общества Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа Юрий Медведев, генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин, советник президента ОАК по гражданской авиации Валерий Окулов и начальник управления Аналитического центра при правительства РФ Любовь Нисенбойм.

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания в РФ, специализирующаяся на лизинге транспортных объектов (самолеты, водный и железнодорожный транспорт, автомобили и спецтехника). Компания на 100% находится в собственности Российской Федерации. Управление организацией осуществляет Минтранс.

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