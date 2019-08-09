АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня А+ со стабильным прогнозом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня А+ (ru) со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Эксперты АКРА отмечают высокое качество активов Совкомбанка и рост значимости банка для страны. Доля вкладов населения в банке от общего объема вкладов в банковской системе составила 1,4%. "За последний год банк значительно диверсифицировал бизнес и увеличил рыночную долю путем как органического роста, так и за счет M&A", - отмечается в сообщении.

Также при пересмотре рейтинга отмечены стабильные позиции банка в сфере розничного кредитования и кредитования МСП. В сообщении агентства также отмечаются сильные показатели по капиталу банка, достигнутые за счет проведения допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов в первом квартале, что увеличило капитал первого уровня на 6 млрд рублей, а также увеличения объема нераспределенной прибыли за счет стабильно высокого уровня внутренней генерации капитала.

"Повышение агентством АКРА кредитного рейтинга Совкомбанка является признанием высокого качества наших активов, эффективности выбранной стратегии развития и управления рисками. Банк продолжит развивать все ключевые сегменты бизнеса и будет поддерживать высокие показатели ликвидности и достаточности капитала", - прокомментировал рейтинговые действия председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

ПАО "Совкомбанк" входит в топ-20 крупнейших банков страны по размеру активов.