Власти Липецкой области выделят дополнительно 180 млн рублей на отсыпку дорог

ЛИПЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области дополнительно выделят в текущем году 180 млн рублей на отсыпку дорог во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщил в пятницу журналистам временный исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов.

"На отсыпку будет выделено около 180 млн рублей, на эти средства будет приведено в порядок 137 километров дорог по всей области", - сказал он.

По словам Артамонова, такое решение приняли по итогам анализа обращений граждан на сайт "Развиваем Липецкую область вместе!" и на личную страницу врио главы региона в социальной сети Instagram. Отдельное внимание, отметил он, будет уделено обустройству подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям под жилищное строительство.

"Дорожная сеть Липецкой области это 15 тыс. километров дорог, многие из них в очень плохом состоянии, и мы прекрасно понимаем, что все дороги сразу не сделать, но каждый год будем увеличивать финансирование и наращивать темпы работ", - заметил Артамонов.

В первую очередь ремонт проведут там, где самые плохие дороги, которыми при этом пользуется большое число людей, проживающих в конкретной местности. Врио главы региона подчеркнул в связи с этим, что завершиться все работы должны в октябре.

