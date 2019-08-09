В Bayer не обсуждали возможность выплат компенсаций по искам в США

ТАСС, 9 августа. Германский химико-фармацевтический концерн Bayer не вел никаких обсуждений по поводу выплат компенсаций для удовлтеворения более 18 тыс. судебных исков в США, в которых утверждается, что гербицид Roundup является канцерогеном. Об этом заявил в пятницу агентству Reuters адвокат Кен Файнберг.

Таким образом он опроверг информацию, распространенную ранее агентством Bloomberg, которое утверждало, что концерн предложил выплатить в общей сложности $8 млрд для урегулирования судебных претензий.

"Сообщение является чистой выдумкой, - приводит слова адвоката Reuters. - Вопрос компенсации даже не обсуждался в ходе переговоров по урегулированию [судебных исков]".

Roundup является одним из самых распространенных гербицидов (химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности) в мире, его производит американская компания Monsanto, которую в 2016 году приобрел концерн Bayer.

В США эти компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности Roundup, также известном как глифосат. В Bayer отвергают эти утверждения, заявляя, что многочисленные исследования не подтверждают опасность глифосата для здоровья человека. В сентябре 2018 года Агентство по охране окружающей среды США после долгих исследований пришло к выводу, что глифосат, широко использующийся в сельском хозяйстве во всем мире, не вызывает раковых заболеваний. При этом Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году классифицировало глифосат как вещество, которое может, вероятно, оказывать канцерогенное воздействие на человека.