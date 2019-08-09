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Spiegel: власти ФРГ хотят наложить на Daimler штраф до €1 млрд

Оштрафовать автомобильный гигант могут за манипуляции с показателями выхлопов в дизельных автомобилях

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура Штутгарта намерена в скором времени наложить Daimler штраф в размере от €800 млн до €1 млрд за манипуляции с показателями выхлопов в дизельных автомобилях. Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.

Ранее Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) обнаружило запрещенные механизмы во время проверки программного обеспечения моделей классов E и C и предписало отозвать в мастерские около 280 тыс. машин только в Германии. KBA ведет расследование в отношении сотрудников концерна по подозрению в мошенничестве.

О подозрениях относительно того, что, в частности, в модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI могло использоваться недопустимое ПО, стало известно широкой общественности в апреле этого года.

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Германия
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