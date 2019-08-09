Минэкономразвития поддержало вхождение Сбербанка в состав акционеров "Союзмультфильма"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России выступает в поддержку идеи вхождения Сбербанка в состав акционеров ООО "Союзмультфильм", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, в ведении которого находится киностудия.

Ранее в пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что банк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии. При этом ряд СМИ сообщили, что Сбербанк может получить 80% акций ООО "Союзмультфильм" ("дочка" ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм").

"Минэкономразвития России поддержало вхождение ПАО "Сбербанк" в состав участников ООО "Союзмультфильм", являющегося дочерним обществом ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм", - сказали в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, что считают целесообразным преобразовать ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" в акционерное общество, 100 % акций которого поступят в федеральную собственность.

"Осуществление предприятием деятельности в форме акционерного общества создаст дополнительные возможности для привлечения инвестиционного капитала. Вопросы приватизации созданного акционерного общества прорабатываются", - пояснили в пресс-службе.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.