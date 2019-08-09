Иран готов увеличить закупки баранины на Северном Кавказе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Иран готов рассмотреть увеличение закупок баранины в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Для этого в округе необходимо наращивать объемы производства продукции, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Подписаны и действуют соглашения о поставках халяльного мяса и сельскохозяйственной продукции в Исламскую Республику Иран. В рамках двусторонних встреч Иранская сторона готова рассмотреть возможность увеличения объемов закупок баранины в СКФО", - говорится в сообщении по итогам совещания по развитию козоводства и овцеводства на Ставрополье.

Как сообщалось, товарооборот республик СКФО с Ираном составляет $54 млн при общероссийском уровне $1,7 млрд. На Северном Кавказе есть возможности для увеличения производства продукции по стандартам "халяль", отмечают в министерстве.

"В прошлом году поголовье овец и коз всего по России составило порядка 23 млн, из них более трети - на Северном Кавказе. Вместе с тем спрос значительно превышает предложение. Поэтому перед нами стоит задача кратного наращивания объемов реализации, экспорта, в том числе повышения качества баранины", - цитирует пресс-служба заместителя министра Ольгу Рухуллаеву.

В Ставропольском крае отмечают также высокий экспортный потенциал племенного овцеводства. В регионе работают 67 племенных и пять сервисных организаций. По данным министерства сельского хозяйства края, регион за пять лет реализовал племенную продукцию на 2 млрд рублей, доля овцеводства составила 350 млн рублей.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.