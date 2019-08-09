Курс доллара на Московской бирже по итогам дня вырос до 65,47 рубля

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,65% - до 65,47 рубля, курс евро - на 0,96%, до 73,42 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи снизился на 0,63% - до 2679,72 пункта, индекс РТС - на 1,08%, до 1289,74 пункта, следует из данных торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,65% - до $58,67 за баррель.

Сдержанно позитивный утренний информационный фон вновь ухудшился за счет ремарок президента США в отношении ФРС, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. На торгах понедельника в ИК "Фридом Финанс" вновь планируют воздержаться от покупок. Целевой уровень закрытия первых торгов следующей недели, по прогнозам компании, составит 2650-2695 пунктов по индексу Мосбиржи и 64,95-65,85 рубля по валютной паре "доллар/рубль".

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека считает, что в понедельник индекс Мосбиржи может демонстрировать разнонаправленную динамику в рамках диапазона 2670-2700 пунктов. "Внимание инвесторов будет сосредоточено на новостном фоне, связанном с торговой сделкой США и КНР и взаимными претензиями сторон. Из статистики в этот день важно обратить внимание на предвари тельную оценку квартального ВВП РФ в годовом выражении. Учитывая снижение уровня возмущения касательно санкционного фона вокруг России, мы не видим рисков развития распродаж российских активов на будущей неделе", - отмечает он.

По мнению аналитика, рынок может получить некоторую поддержу в случае повышения кредитного рейтинга России от Fitch, однако реакция инвесторов на данное действие будет достаточно сдержанной. По оценкам "БКС Премьер", в понедельник курс доллара будет формироваться в диапазоне 64,9-66 рубля.