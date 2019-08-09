ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.

"Вхождение в капитал ГК РТК стало очередным шагом по развитию бизнеса ВТБ на зерновом рынке. Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениями бизнеса и, в частности, сохранить лидирующие позиции в сегментах перевозок специализированным составом", - цитирует пресс-служба первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева.

Сумма сделки в сообщении пресс-службы банка не приводится. Соловьев отметил, что приобретение доли в ГК РТК органично вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке.

О достижении договоренности акционеров группы компаний РТК по поводу приобретения ВТБ контрольного пакета акций группы стало известно в начале июня 2019 года. В феврале этого года сообщалось, что ВТБ стал владельцем пакета в размере 50% минус одна акция в Объединенной зерновой компании.