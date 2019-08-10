Банк "Открытие" после санации нарастил кредитный портфель на 350 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Банк "Открытие" после проведенной Центробанком санации нарастил кредитный портфель на 350 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка Виктор Николаев в ходе делового пресс-завтрака на чемпионате России "Лесоруб XXI века" в Архангельской области

"За год после прохождения финансового оздоровления банк нарастил свой кредитный портфель на 350 млрд рублей. И уже за первое полугодие мы выдали 307 млрд рублей кредитов", - сказал он.

По его словам, рост портфеля клиентов privat-банкинга составил 24 млрд рублей. "Мы также активно и значимо представлены на рынке эмиссии и облигации. С нашим участием в первом полугодии было размещено 107 млрд рублей облигационных займов. У нас порядка 7 тыс. активных клиентов и юридических лиц, активы корпоративного бизнеса банка "Открытие" составляют 731 млрд рублей", - отметил он.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Объединенный банк "Открытие" на 99,9% контролируется ЦБ.