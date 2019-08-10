Кабмин одобрил оптимизацию универсальных услуг связи в малонаселенных пунктах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий включение в перечень универсальных услуг связи (УУС) услуги по обеспечению интернетом населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек посредством использования точек доступа Wi-Fi. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О связи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Законопроектом, в частности, предусматривается исключение из перечня УУС услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету с использованием средств коллективного доступа. "Оказание таких услуг в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых сейчас такие услуги не оказываются, предлагается обеспечить с использованием точек доступа", - говорится в решении правительства.

К УУС относятся услуги, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (таковым является "Ростелеком"). К универсальным относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также обеспечение доступа в интернет через точки Wi-Fi, которые устанавливаются в рамках проекта устранения цифрового неравенства в населенных пунктах, где проживают 250-500 человек.

Необходимость вносимых изменений в закон "О связи" обусловлена тем, что за 15 лет с момента принятия закона изменился не только уровень проникновения услуг связи, но и технологии их оказания. В связи с этим важным этапом оказания универсальных услуг связи населению является их оптимизация путем исключения из перечня УУС услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету с использованием средств коллективного доступа и обеспечением населения доступа к интернету посредством использования точек Wi-Fi.

В населенных пунктах от 250 до 500 человек изменения, предусмотренные законопроектом, планируется вводить до 2025 года, в населенных пунктах с населением от 100 до 250 человек - до 2027 года.