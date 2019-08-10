Роспотребнадзор с 1 июля запретил ввоз папайи из Китая из-за обнаружения ГМО

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 1 июля приостановил ввоз на территорию России папайи, произведенной в Китае, из-за обнаружения в ней генномодифицированных организмов (ГМО). Как сообщается в субботу на сайте ведомства, вся ранее поставленная продукция отозвана из оборота.

"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 года приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китая, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ГМО обнаружили в количестве менее 0,9% в 536 пробах (3,2% от числа исследованных проб). Незарегистрированные в России ГМО выявили также в 22 пробах пищевой продукции, в том числе в сушеных кусочках папайи, а также в кусочках папайи в овсяной каше "Быстров", в "Ассорти для гурманов с папайей и ананасом" (изготовитель "Нестле Россия").

В мае Роспотребнадзор уже возбуждал дело об административном правонарушении в отношении компании "Нестле Россия" после обнаружения генномодифицированной папайи в овсяной каше "Быстров". Тогда ведомство сообщило, что производитель знал о несоответствии ингредиентов каши обязательным требованиям и не проинформировал Роспотребнадзор о нахождении в продаже такой продукции. В пресс-службе компании заявили ТАСС, что "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров", а после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство этого продукта и его отгрузку со складов.

В первом полугодии 2019 года специалисты исследовали более 16 тыс. проб пищевой продукции на наличие ГМО. Содержание ГМО более 0,9% выявлено в 11 пробах, что составляет 0,06% от исследованных проб (мукомольно-крупяные изделия, плодоовощная продукция) без информации для потребителя о наличии ГМО в продукции.

"По всем выявленным нарушениям обязательных требований приняты меры административного принуждения в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, выданы предписания об изъятии продукции и устранении выявленных нарушений", - сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что согласно техническому регламенту Таможенного союза, маркировка пищевой продукции должна содержать сведения о наличии в ней компонентов, полученных с применением ГМО, при их содержании более 0,9%.