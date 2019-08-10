Концерн "Белнефтехим" снижает розничные цены на автомобильное топливо

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Розничные цены на автомобильное топливо уменьшатся в Белоруссии с 11 августа. Об этом сообщил в субботу концерн "Белнефтехим".

"С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном политикой по формированию цен на нефтепродукты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа уменьшаются на 1 копейку", - отметили в "Белнефтехиме". Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,55 рубля ($0,77), АИ-95-К5-Евро - 1,65 рубля ($0,82), АИ-98-К5-Евро - 1,87 рубля ($0,93) ДТ - 1,65 рубля ($0,82).

Цены на автомобильное топливо в этом году меняются в 19-й раз, в основном оно дорожало на копейку. Последний раз цена на топливо изменялась 21 июля: дизель и бензин подешевели на 1 копейку.

В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на 1 копейку), в "Белнефтехиме" объясняли необходимостью "компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья".