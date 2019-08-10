Telegraph: британский Минфин хочет ввести в обращение миллионы посвященных Brexit монет

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид поднял перед правительством вопрос о возможности запуска в обращение миллионов монет достоинством 50 пенсов, которые будут посвящены Brexit. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета Daily Telegraph.

О планах выпуска семигранных 50-пенсовых монет с символикой Brexit еще осенью 2018 года объявлял предшественник Джавида Филип Хаммонд, который является убежденным противником выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. Однако тогда речь шла лишь о коллекционной партии: предполагалось выпустить лишь 10 тыс. таких монет (обычная в Великобритании партия для памятных и юбилейных монет - прим. ТАСС) с расчетом на то, что коллекционеры смогут заказать их в день Brexit по цене £10 за каждую и получить их через восемь недель. При столь незначительной партии и 20-кратной разнице между номиналом и ценой заказа на их приобретение речь не могла вестись о вводе этих монет в обращение.

Планы же нынешнего канцлера казначейства касаются выпуска их уже в промышленном масштабе, чем Минфин, по мнению газеты, стремится публично продемонстрировать полную приверженность идее Brexit при своей новой администрации.

На реверсе монет, дизайн которых был обнародован еще при Хаммонде, значился лозунг: "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а также ранее запланированная дата выхода Великобритании из ЕС - 29 марта 2019 года. Лозунг сохранится, а вот дата Brexit, в связи с ее неоднократным переносом, скорее всего, теперь будет изменена уже на 31 октября. По информации издания, Джавид рассчитывает, что часть многомиллионной партии этих монет появится в обращении уже собственно к этой дате, однако этот вопрос пока прорабатывается правительством.