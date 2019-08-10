Bloomberg: состояние 25 богатейших семей мира возросло почти до $1,4 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу агентством Bloomberg.

Первое место в списке удерживает с совокупным состоянием в $191 млрд американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Уолтоны стали за последний календарный год богаче на $39 млрд. Вторую строку с $127 млрд (плюс $37 млрд) занимают Марсы, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars. Они поднялись в рейтинге на одну позицию вверх, опередив братьев Дэвида и Чарльза Кохов, которые руководят компанией нефтехимической компанией Koch Industries и располагают $125 млрд (плюс $26 млрд).

Четвертое место отдано королевской семье Саудовской Аравии ($100 млрд), которая впервые попала в данный рейтинг. Далее следует братья Ален и Жерар Вертеймеры (пятое место, Франция, модный дом Chanel, $57,6 млрд), французы Дюма, владеющие знаменитым домом моды Hermes (шестое место, $53,1 млрд) и три бельгийских семьи - Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус (седьмое место, пивоваренная корпорация Anheuser-Busch INBEV). Их состояние агентство оценивает в $52,9 млрд.

Замыкают первую десятку семья Берингеров фон Баумбахов (восьмое место, Германия, фармацевтический концерн Boehringer Ingelheim, $51,9 млрд), Амбани (девятое место, Индия, промышленная группа Reliance Industries, $50,4 млрд) и семья Каргиллов-Макмилланов (десятое место, США, корпорация по торговле продовольствием Cargill, $42,9 млрд).

Остальные 15 позиций в списке занимают семьи из Канады, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Индонезии, Гонконга, Таиланда и Италии. В рейтинге 25 богатейших в мире династий нет россиян.