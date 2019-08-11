Провинция Хайнань создаст фонд для поддержки участников международной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 11 августа. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань создаст специальный фонд для поддержки компаний, занимающихся международной торговлей. Как сообщила газета "Хайнань жибао", проект одобрен Управлением коммерции и Управлением финансов региона.

По ее данным, фонд будет содействовать продвижению средних и малых предприятий на международном рынке. В частности, он будет оказывать финансовую и консультационную помощь при регистрации патентов, торговых марок, сертификации продукции и в других операциях. Кроме того, компании могут рассчитывать на помощь в продвижении своих товаров на иностранном рынке, а также в организации выставок, ярмарок и конференций.

Фонд будет также проводить специальные курсы повышения квалификации для руководителей и персонала таких компаний. Подготовка будет включать знакомство с передовыми методиками управления компаниями, анализом рынка, методикой повышения эффективности работы предприятия, а также обучение риск-менеджменту.

Финансовая помощь фонда может составить до 70% необходимых затрат предприятий. В конкурсе на получение такой поддержки участвуют проекты, инициированные с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года.