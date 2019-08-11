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Медведев прибыл в Туркмению, где примет участие в Каспийском экономическом форуме

Как сообщили в пресс-службе российского правительства, на полях мероприятия планируется встреча российского премьера с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркмению, где в понедельник примет участие в I Каспийском экономическом форуме. В повестке двухдневного визита российского премьера также встреча с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

I Каспийский экономический форум проходит в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменбаши на каспийском побережье. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, 12 августа Медведев выступит на пленарном заседании форума, а также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России.

"На полях мероприятия планируется встреча Дмитрия Медведева с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе", - сообщили также в пресс-службе российского правительства.

В предыдущий раз Медведев приезжал в Туркмению в конце мая текущего года, когда в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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