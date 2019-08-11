AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), которое проанализировало соответствующие документы, опубликованные властями штатов.

Агентство рассматривало нанесенный стихийными бедствиями ущерб автомобильным дорогам, мостам, предприятиям коммунального обслуживания, гидротехническим сооружениям, зданиям госучреждений и общественным паркам. Как отмечает AP, сумма в $1,2 млрд может в ближайшее время возрасти в связи с тем, что ряд штатов пока не завершил процедуру оценки последствий ударов стихии. Речь идет, к примеру, о властях штата Луизиана, пострадавшего от тропического шторма "Барри". При этом федеральное правительство выделит финансовую помощь, которая покроет большую часть понесенных убытков.

Наибольший ущерб от ударов стихии был причинен инфраструктуре Небраски. Последствия наводнений в штате в период с 9 марта по 1 апреля привели к убыткам на общую сумму в $435,9 млн. При этом власти Небраски до сих пор не завершили оценку ущерба, нанесенного в результате стихийных бедствий в период с апреля по июль. Наводнения в штате Айова с 12 марта по 15 июня, как отмечает AP, привели к повреждениям инфраструктуры на сумму в $132,7 млн. Штормы, наводнения и оползни в Калифорнии с февраля по март нанесли ущерб на почти $102 млн.