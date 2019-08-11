Медведев выступит на Каспийском форуме в Туркмении и встретится с Бердымухамедовым

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет в понедельник участие в первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении и встретится с лидером этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава российского правительства прибыл в Туркмению в воскресенье, 11 августа.

Первый Каспийский экономический форум проходит в национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши на каспийском побережье. Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, премьер-министр РФ "выступит на пленарном заседании форума и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России" (среди российских участников выставки - компании "Беспилотные системы", "СВЭЛ", "АвтоВАЗ", "ГАЗ", "Татнефть", "Пермская компания нефтяного машиностроения" и "Союз-Полимер").

"На полях мероприятия планируется встреча Дмитрия Медведева с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе", - сообщили также в пресс-службе российского правительства.

Развитие Каспийского региона

С инициативой провести Каспийский форум президент Туркмении выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из пяти прикаспийских стран (РФ, Казахстан, Иран, Туркмения, Азербайджан).

Как отметил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила прочный фундамент для развития пятистороннего взаимодействия в самых разных областях. "На данный момент успешно функционируют более 10 регулярных переговорных площадок, в проработке находится объемный пакет документов, который будет подписан на очередном каспийском саммите в Туркменистане", - сказал представитель кабмина РФ. По словам чиновника, Россия заинтересована в политической стабильности и экономическом благополучии региона, и "важное слагаемое успеха - наращивание торгово-экономических связей".

В частности, как подчеркнул Приходько, Москва уделяет большое внимание расширению транспортного потенциала Каспия и считает одним из наиболее перспективных совместных проектов в этой сфере международный транспортный коридор "Север - Юг". "Дальнейшее развитие транспортных коммуникаций в Каспийском регионе будет способствовать формированию общего рынка, ускорению и развитию товаропотоков, повышению уровня межрегиональных связей", - сказал первый замглавы аппарата кабмина.

Также РФ считает важным направлением развития Каспийского региона формирование общего информационно-коммуникационного пространства и реализацию совместных проектов в цифровой экономике. Еще одна перспективная область сотрудничества - туризм, потенциал которого в регионе пока задействован не в полной мере, отметил Приходько. "Регион богат рекреационными ресурсами, которые обусловлены не только климатом, но и уникальным историческим наследием, традициями и культурой проживающих здесь народов, которые издавна славятся гостеприимством. В контексте пятистороннего сотрудничества наиболее перспективным представляется развитие круизного туризма с использованием механизмов государственно-частного партнерства", - сказал чиновник.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли возвращение к идее создания Организации Каспийского экономического сотрудничества, Приходько напомнил, что в 2018 году между прикаспийскими странами было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающее, в том числе, проведение Каспийских экономических форумов. "Таким образом, взаимодействие "каспийской пятерки" в торгово-экономической сфере уже структурировано, важно наполнить эти переговорные форматы практическим содержанием", - сказал представитель кабмина.

Российско-туркменские отношения

В правительстве РФ отметили, что Москва дорожит отношениями стратегического партнерства с Ашхабадом и уверена в их долгосрочной перспективе. Также РФ поддерживает приоритеты председательства в этом году Туркмении в СНГ. "В ходе предстоящих российско-туркменистанских переговоров предполагается обсуждение наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, перспектив взаимодействия в сферах экономики, транспорта, энергетики, цифровых технологий, образования. Особое внимание будет уделено теме кооперации в рамках "каспийской пятерки", - сказал Приходько.

По данным кабмина РФ, за пять месяцев текущего года объем товарооборота двух стран увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 41,6% и составил $176,3 млн. Среди регионов России наиболее активно с туркменскими партнерами взаимодействуют Татарстан, Астраханская область и Санкт-Петербург. Расширяются также культурные и спортивные обмены двух стран, сказал Приходько. Он отметил, что на сегодняшний день в российских вузах обучаются свыше 28 тыс. студентов из Туркмении. В астраханском селе Фунтово с начала этого учебного года откроет двери новая общеобразовательная школа имени Махтумкули Фраги, построенная на средства туркменской стороны по инициативе Бердымухамедова.