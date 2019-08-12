Потенциал ДФО в производстве сои, риса и молока представили индийским компаниям

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Потенциал дальневосточный регионов в сельхозпроектах по выращиванию сои, риса и производству молока представили индийским компаниям во Владивостоке, сообщает в понедельник Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) по результатам отраслевой сессии в рамках визита во Владивосток индийской бизнес-миссии.

"Индийская сторона выражает интерес к выращиванию и переработке сои. Обсуждалось сотрудничество производителей риса Индии и России, рассматривалась возможность реализации совместных проектов на Дальнем Востоке. Индийскому бизнесу интересны проекты в области молочного животноводства", - передает пресс-служба АПИ слова директора департамента инвестиционных проектов агентства Абсамат Джанбориев.

Возможной целью будущих проектов называется импорт российской продукции в Индию. Как отметил Джанбориев, на Дальнем Востоке есть ряд преимуществ в реализации сельхозпроектов, в том числе наличие крупного земельного банка, включающего более 4 млн га пашни и 1,4 млн га залежных земель, а также близость рынка сбыта Восточной и Юго-Восточной Азии с населением более 2,5 млрд человек. В ходе сессии обсуждалось, какие дополнительные меры поддержки необходимы, чтобы индийские предприниматели приходили на Дальний Восток.

По информации АПИ, в 2018 году объем товаров агропромышленного комплекса, произведенных в ДФО, оценивается в 234 млрд рублей, что составляет 5% от общероссийского объема. За последние несколько лет на Дальнем Востоке предприниматели инициировали более 40 проектов в области сельского хозяйства.

Вопросы развития сельского хозяйства в ДФО будут обсуждаться на отраслевой сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Житница АТР: как экспортировать больше продовольствия с Дальнего Востока". Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.