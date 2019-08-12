Участники акселерационной программы в Якутии смогут получить средства на развитие стартапа

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Якутии поддержат лучшие стартапы, принявшие участие в акселерационной программе. Они смогут получить финансовую и менторскую поддержку на реализацию проектов, сообщили ТАСС в понедельник в региональном министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.

"Программа будет длиться с сентября по декабрь 2019 года, она включит в себя финансовую, менторскую и инфраструктурную поддержку. В рамках программы участники пройдут интенсивные занятия по развитию навыков технологического предпринимательства, проектного управления и презентации своих проектов перед потенциальными инвесторами и клиентами, финансирование до 2 млн рублей на развитие проекта по договору опциона", - рассказали в министерстве.

Финансирование будет предоставлено из средств Фонда развития инноваций Якутии. К участию приглашаются IT-команды из регионов Дальнего Востока, уточнили в министерстве.

Предпринимателям предоставят рабочие места в коворкинг-центре акселератора В8 в IT-парке, поддержку международной сети менторов, нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и потенциальными клиентами.

Акселерационная программа инновационных проектов В8 (Акселератор В8) - это программа ускоренного развития инновационных проектов, включающая в себя финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку. Цель участия в программе - подготовка своих проектов к масштабированию и следующей стадии инвестирования.