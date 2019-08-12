Сингапур с 2021 года запретит торговлю слоновой костью на внутреннем рынке

СИНГАПУР, 12 августа. /ТАСС/. Власти Сингапура вводят запрет на торговлю слоновой костью, а также произведенными из нее товарами. Как уточняется в распространенном в понедельник сообщении Управления по национальным паркам, постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

"Данный шаг подчеркивает вклад республики в борьбу с нелегальной торговлей особых товаров, входящих в список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС", - указывается в заявлении ведомства. Несмотря на то, что Сингапур присоединялся к этой конвенции в 1990 году, в стране не было закона, запрещающего торговлю на внутреннем рынке. Поэтому любой, кто смог доказать, что слоновая кость или произведенная из нее продукция были завезены до 1990 года, имели возможность беспрепятственно реализовывать на территории Сингапура.

С момента вступления новых правил подобная деятельность будет запрещена, а товары должны быть переданы в музеи и образовательные учреждения. За нарушение данного постановления предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок до одного года.

Сингапур является одним из основных мест, через который контрабандисты пытаются провозить редкие виды флоры и фауны для дальнейшей перепродажи преимущественно в Китай.